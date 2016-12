Motorvision.TV 04:10 bis 04:40 Magazin Biker Lifestyle 2015 Stereo 16:9 Merken Das Bike & Musicweekend in Geiselwind ist unangefochten das Top Sommer-Event der Motorrad, Custombike und US-Car Szene. Bei bestem Wetter begleiteten wir das 4-Tages Programmhautnah mit der Kamera. Party und Action stehen auf der Tagesordnung. Burn Out - und Dragstershows lassen die Showmeile brennen und das Musikprogramm lässtebenfalls keine Langeweile aufkommen. Motorvision lässt die Highlights in einer 3teiligen Reihe nochmals lautstark Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle

