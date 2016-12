Sky Comedy 20:15 bis 22:05 Komödie Starbuck CDN 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach 20 Jahren holt Taugenichts David (Patrick Huard) die Vergangenheit ein: Als Teenager hatte er unter dem Pseudonym "Starbuck" sein Sperma an eine Samenbank verkauft, um seine flaue Kasse aufzubessern. Jetzt muss er erfahren, dass damit 533 Kinder gezeugt wurden. Und 142 davon wollen nun mit einer Sammelklage erfahren, wer ihr leiblicher Papa ist. Nach anfänglicher Panik freundet sich David allmählich mit dem Gedanken an seine neue Riesenfamilie an und stellt sein Leben völlig auf den Kopf. - Schräg, anrührend und urkomisch: skurriler Familienspaß um einen sympathischen Loser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Huard (David Wozniak / Starbuck) Julie LeBreton (Valérie) Antoine Bertrand (Anwalt) Dominic Philie (Davids Bruder 1) Marc Bélanger (Davids Bruder 2) Igor Ovadis (Davids Vater) David Michael (Antoine) Originaltitel: Starbuck Regie: Ken Scott Drehbuch: Ken Scott, Martin Petit Kamera: David Lafleche Musik: David Lafleche Altersempfehlung: ab 12