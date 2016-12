Sky Atlantic HD 21:55 bis 23:00 Krimiserie Brotherhood Wie geschmiert USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tommy (Jason Clarke) will den Bürgermeister von Providence zur Unterstützung eines Entwicklungsgeschäfts zwingen. Das Unterfangen wird jedoch von den geschäftlichen Machenschaften seines Bruders Michael (Jason Isaacs) verhindert. Ihre Mutter Rose (Fionnula Flanagan) befasst sich unterdessen mit ihren gesundheitlichen Beschwerden. Tommys Frau Eileen (Annabeth Gish) wird aufgrund ihrer Schwangerschaft eine Beförderung verwehrt. Derweil nimmt Gangsterboss Freddie (Kevin Chapman) einen neuen Job an. - Zwischen Macht und Mob: vielschichtige Polit- und Gangsterserie mit genau gezeichneten Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Fionnula Flanagan (Rose Caffee) Ethan Embry (Declan "Decko" Griggs) Brían F. O'Byrne (Colin Carr) Originaltitel: Brotherhood Regie: Nick Gomez Drehbuch: Blake Masters Altersempfehlung: ab 16