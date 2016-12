Sky Atlantic HD 15:50 bis 16:55 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Eidwahrer USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) gelingt es, die Sklavenstadt Meeren zu befreien. Jetzt muss sie sich entscheiden, welchen Preis die Herrscher für ihre Grausamkeiten bezahlen müssen. In Königsmund schmort derweil Tyrion Lannister (Peter Dinklage) als vermeintlicher Mörder seines Neffen Joffrey (Jack Gleeson) im Kerker. Kann und will sein Bruder Jamie (Nikolaj Coster-Waldau) ihm helfen? Auch nach Joffreys Tod schmieden Margaery Tyrell (Natalie Dormer) und ihre Großmutter Olenna Redwyne (Diana Rigg) weiter an einer Allianz mit den Lannisters. - Das preisgekrönte Fantasyserien-Event über blutige Machtkämpfe von der Königshäuser des Kontinents Westeros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Robert McLachlan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12