Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Zukunftspläne USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Die mögliche Behinderung ihres Kindes treibt Brenda (Rachel Griffiths) und Nate (Peter Krause) immer weiter auseinander. Ruth (Frances Conroy) passt zum ersten Mal auf Davids (Michael C. Hall) und Keiths (Mathew St. Patrick) Pflegekinder Durrel und Anthony auf. Doch bei ihrer Rückkehr wartet auf David und Keith eine böse Überraschung. Claire (Lauren Ambrose) trifft auf einer Vernissage alte und neue Freunde. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Mathew St. Patrick (Officer Keith Charles) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Justina Machado (Vanessa Diaz) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Matt Shakman Drehbuch: Alan Ball, Scott Buck Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12