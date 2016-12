Sky Atlantic HD 10:00 bis 10:55 Serien Big Love Ungebetene Gäste USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Bill (Bill Paxton) ein neues Sicherheitssystem im Haus installieren lässt, plant seine Frau Nicki (Chloë Sevigny) die Geburtstagsfeier ihres Sohnes. Sie setzt auch ihren Vater auf die Gästeliste: den "Propheten" Roman Grant, das Ex-Oberhaupt der Sekte, dem auch Bill und seine drei Frauen angehören. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Douglas Smith (Ben Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Charles McDougall Drehbuch: Dustin Lance Black, Mark V. Olsen, Mark V. Olsen, Will Scheffer, Will Scheffer Musik: Will Edwards, Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 12