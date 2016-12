Sky Atlantic HD 07:10 bis 08:10 Krimiserie The Wire Im Hafen USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken McNulty (Dominic West) ist von Colonel Rawls zur Wasserschutzpolizei strafversetzt worden. Als er eine unbekannte Tote im Hafenbecken entdeckt, wittert er eine günstige Gelegenheit, seinem ehemaligen Vorgesetzten eins auszuwischen. Auch Hafenpolizistin Beatrice "Beadie" Russell (Amy Ryan) hat einen harten Tag: In einem Container findet sie die Leichen von dreizehn illegalen Einwanderinnen. - Innovativer, preisgekrönter Krimiserienhit um den knallharten Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Idris Elba (Stringer Bell) Wood Harris (Avon Barksdale) Chris Bauer (Frank Sobotka) Paul Ben-Victor (Spiros 'Vondas' Vondopoulos) Originaltitel: The Wire Regie: Ed Bianchi Drehbuch: David Simon, Edward J. Burns, Joy Kecken, Rafael Álvarez Kamera: Uta Briesewitz Altersempfehlung: ab 16

