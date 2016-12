Sky Krimi 00:55 bis 01:45 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Falsch gewettet D 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Sportsbar wird Ziel eines Banden-Überfalls: Der Wirt greift zur Waffe, erschießt einen von den Gangstern und wird dann selbst erschossen. Während der Spurensicherung entdeckt Marie in einem Lagerraum einen der Männer. Er bedroht sie mit seiner Waffe und will sie als Geisel nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Mathis Künzler (Marcus Heuser) Katharina Schüttler (Denise Panke) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Johannes Debray, Barbara Petronio, Leonardo Valenti, Johannes Wünsche Kamera: Roman Nowocien Altersempfehlung: ab 16