MGM 18:40 bis 20:15 Horrorfilm Poltergeist II - Die andere Seite USA 1986 Stereo 16:9 HDTV Der Indianer Taylor konfrontiert Familie Freeling mit der Tatsache, dass ihr Kampf mit den Dämonen noch nicht vorbei ist. Diesmal kommen die Monster sogar aus dem Jenseits. Das Böse begegnet der Familie zudem in Gestalt des mysteriösen Geistlichen Kane. Der bringt die kleine Carol Anne (Heather O'Rourke) in seine Gewalt. - Effektreiche Fortsetzung des Horrorklassikers "Poltergeist". Schauspieler: Craig T. Nelson (Steve Freeling) JoBeth Williams (Diane Freeling) Heather O'Rourke (Carol Anne Freeling) Oliver Robins (Robbie Freeling) Will Sampson (Taylor) Zelda Rubinstein (Tangina Barrons) Julian Beck (Reverend Kane) Originaltitel: Poltergeist II - The Other Side Regie: Brian Gibson Drehbuch: Mark Victor, Michael Grais Kamera: Andrew Laszlo Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16