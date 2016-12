MGM 12:35 bis 14:10 Actionfilm Die Erben der 36 Kammern der Shaolin HK 1985 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Fong (Hou Hsiao) kann sich einfach nicht unterordnen, weshalb ihn seine Mutter in ein Shaolinkloster steckt. Unter der Aufsicht von San Te (Gordon Liu) soll er die Kampfkunst der Shaolin erlernen. Aber auch hier ist Fong aufsässig und muss das Kloster verlassen. Er gerät in die Fänge des Gouverneur. Der will ihm das Wissen um die geheime Kampfkunst entlocken. - Actionreicher Kung-Fu-Klassiker aus dem Hause der "Shaw Brothers". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hou Hsiao (Fong Sai-Yuk) Gordon Liu (San Te) Lily Li (Miao Tsui Hua) Shen Chan (Sha Duo'er) Jason Pai Piao (Gouverneur) Liu Chia-Liang (Liu Chia-Liang) Shum Lo (Lehrer) Originaltitel: Disciples of the 36th Chamber Regie: Chia-Liang Liu Drehbuch: Kuang Ni Kamera: Huang Yeh-tai Musik: Chen Yung-Yu Altersempfehlung: ab 16