Sky Nostalgie 18:45 bis 19:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Die Hundediebe USA 1957 Merken In dem Städtchen Last Chance hecken die Ganoven, Pete und Jackson finstere Pläne aus: Sie wollen den Safe in Sam Barkers Geschäft ausräumen, in dem die Goldgräber ihre Nuggets deponiert haben. Da sie für ihre schwere Beute ein vollständiges Schlittengespann benötigen, stehlen die Halunken in einer nächtlichen Aktion den Hund Sarge. Doch King, Sergeant Prestons Hund, hat eine feine Spürnase. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Simmons (Sergeant Preston) Frank Richards (Jackson) Grant Richards (Pete Loomis) Tom London (Sam) Zon Murray (Gibbs) Rickey Murray (Jimmy Gibbs) Robert Malcolm (Doc Kent) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Fran Striker, George W. Trendle Kamera: Gordon Avil Musik: Maurice Kline, Bettie Mosher