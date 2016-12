Sky Nostalgie 12:45 bis 13:20 Abenteuerserie Sergeant Preston King holt Hilfe USA 1957 Merken Mr. Wilson und sein Sohn Ted werden von dem Indianer Terenga bedroht. Ted eilt los, um Hilfe zu holen. Doch ein Pfeil vereitelt seine Pläne. Schwer verletzt bricht Ted zusammen. Al und Monk, die sich auf der Flucht vor Sergeant Preston befinden, finden ihn. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (King) John Craven (Al Stone) House Peters jr. (Monk Larson) Rus Conklin (Chief Taranga) Robert Carson (Dan Grady) Harry Tyler (Lafe Wilson) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Alan Crosland Drehbuch: Tom Dougall, William Lively, Fran Striker, George W. Trendle