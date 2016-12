Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Das Sündennest im Paradies D 1994 Stereo Merken Der Bernauer Bauer kann sich nur schlecht mit den Heiratsplänen seines Sohnes Alex, einem bekannten Sportler, abfinden. Er selbst kann sich nämlich gar nicht vorstellen, sich bereits in so jungen Jahren so fest an nur eine Frau binden zu wollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Alexander Bernauer) Gerda Steiner (Kuni, seine Frau) Winfried Frey (Alex, sein Sohn) Petra Auer (Gusti, seine Tochter) Manfred Maier (Rasso, Zirkusdirektor) Steffi Steiner (Nelly, Seiltänzerin) Rudi Decker (Walter Bayer) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders, Peter Steiner Drehbuch: Maximilian Vitus Kamera: Volker Rieck