Nick 06:50 bis 07:20 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Die kaputte Truck-Waschanlage USA 2014 Merken Blaze und seine Freunde machen sich beim Renntraining total schmutzig. Leider geht die Truck-Waschanlage durch Crusher kaputt. Blaze muss nun alle verlorengegangenen Teile der Anlage suchen, sonst bleiben die Trucks für immer schmutzig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines Regie: Blair Simmons Musik: Randall Crissman

