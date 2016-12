RTL II 03:40 bis 04:25 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Katharina (61) findet nachts kaum noch Schlaf. Sie hat große Angst ihr Zuhause zu verlieren. Ihre finanzielle Situation ist mehr als angespannt. Dietmar nahm heimlich einen Kredit in Höhe von 27.000 Euro auf. Davon erfuhr Katharina erst nach seinem Tod. Die 61-jährige Rentnerin kann noch nicht einmal die Beerdigungskosten bezahlen, da sie nun allein die monatlichen Raten für das Reihenhaus begleichen muss. Trödeltrupp-Experte Otto Schulte soll helfen. Dietmar war leidenschaftlicher Handwerker. In seiner Keller-Werkstatt türmen sich Maschinen und Werkzeug ohne Ende. Auch seine umfangreiche Eisenbahn-Sammlung muss nun unter den Hammer. Doch das fällt natürlich Katharina sehr schwer. Wird Trödelprofi Otto sie überzeugen können, loszulassen? Und wird der Verkaufsprofi genug Geld zusammenbekommen, damit Kathi ihr Reihenhäuschen behalten kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

