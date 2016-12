RTL II 00:30 bis 01:25 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die gelernte Karosseriebauerin Ute versteht ihre Sammlungen als Wertanlage. Tochter Jenny (29) hingegen ist von dem Sammeltick total genervt! Sie versucht schon seit mehreren Monaten ihre Mutter davon zu überzeugen, sich endlich von dem angesammelten Ballast zu trennen. Schließlich will diese nach Neuseeland auswandern und braucht dafür Startkapital. Nach langen Diskussionen hat Ute ihrer Tochter versprochen, dass sie ihre Schätze verkaufen wird. Allerdings sollten rund 15 000 Euro dabei herumkommen. Auf Otto Schulte wartet ein schwieriger Fall. Denn es stellt sich sehr schnell heraus, dass Ute keine Waren im Wert von 15 000 Euro besitzt. Doch die 48-Jährige will von ihren überzogenen Preisvorstellungen nicht abweichen. Kann Otto überhaupt etwas verkaufen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller