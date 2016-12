RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Teenager überfallen Kneipenbesitzer / Jugendliche Einbrecher entdeckt D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Sabine (47) hat noch nie in ihrem Leben so große Angst gehabt: Mehrere Jugendliche stürmten in der Nacht betrunken und in Partylaune die Kneipe ihres Mannes Georg (49). Sabine wurde von den Teenies verletzt und aus der Gaststätte geworfen. Von ihrem Mann fehlt seither jede Spur. Keiner weiß, wo Georg steckt und ob er nicht womöglich auch verletzt wurde. Können die Straßencops den verschwundenen Wirt finden? Das zweite Team der Sondereinheit Jugendkriminalität hat es derweil mit zwei nicht alltäglichen Einbrechern zu tun, von denen sich einer auf der Flucht erheblich verletzt hat. Die Jungs sind noch Teenager. Genauso wie Charlotte (14), an deren Fenster sie vom Vater des Mädchens auf frischer Tat ertappt wurden. Was wollten Jonas (18) und sein Freund? Und was weiß Charlotte? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier