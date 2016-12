RTL II 13:00 bis 14:00 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bruno versteckt sich in der Kunstbar vor zwei Schlägertypen. Manu hat sich das Wochenende in Köln herumgetrieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667