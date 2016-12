SWR 03:50 bis 04:35 Talkshow Alfons und Gäste D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wiedersehen macht Freude - vor allem mit ALFONS, wenn er wieder Gäste zu Besuch hat. Charmant und scharfzüngig seziert er den deutsch-französischen Alltag und präsentiert herzlich und mit riesigem Vergnügen große Namen des Kabaretts. Maxi Schafroth Die Idee zu seinem neuen Programm "Faszination Bayern" hatte der Allgäuer eigenen Angaben zu Folge im Alter von sieben Jahren beim Berühren des elektrischen Weidezauns in Gumpratsried bei Eggisried. "Das war bewusstseinserweiternd!" meint Schafroth, der sich "Von Geburt an als V-Mann auf einem Unterallgäuer Bauernhof eingeschmuggelt" hatte. Sebastian Schnoy "Die Folgen des Brexit für Großbritannien muss man mit Humor nehmen." Sebastian Schnoy ist Europäer aus Leidenschaft. In seinem Programm "Europa. Wer sind wir, und wenn ja, wie viele?" zeigt er, warum es sich lohnt, die Vereinigten Staaten von Europa zusammenzuhalten und keine Reise zurück in das 20. Jahrhundert anzutreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Maxi Schafroth, Sebastian Schnoy Originaltitel: Alfons und Gäste

