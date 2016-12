SWR 12:25 bis 13:15 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Ein Festessen / Wohl bekomm's / Bis zur Halskrause / Zitteraal D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Wohl bekomm's Für das Wohlergehen des Komodowarans Kampung ist Pflegerin Martina Hacker zuständig. Und sie nimmt diese Aufgabe sehr ernst, auch wenn es ihr nicht immer leicht fällt. Heute serviert sie ihrem Schützling eine ganze Ziege am Stück - quasi mit Haut und Haar. Kampung lässt sich nicht zwei Mal bitten und kommt gleich zur Sache. Kein Anblick für schwache Nerven oder nervöse Mägen. Bis zur Halskrause Man kennt das: Einzelkinder werden häufig verhätschelt und verzärtelt, bekommen stets etwas zugesteckt. Und ehe man sich versieht, werden aus den lieben Kleinen ziemlich dicke Wonneproppen. So geschehen auch bei Ozelot-Mädchen Simone. Erschwerend bei ihr: Sie ist auch noch ziemlich faul und verwöhnt, wird bis zur Halskrause von Mutter Dafne vollgestopft. Da kann Christian Patzer noch so viele Küken in einem Karton versenken, auf die Idee, die Leckereien selbst zu holen, kommt Simone nicht. - Mama macht's ja. Fragt sich nur, wie lange noch? Zitteraal: Ein Fisch unter Hochspannung Er sieht harmlos aus, wie ein unscheinbarer Aal, aber wehe dem, der ihm zu nahe kommt. Dann sendet er Stromstöße aus, bis zu 700 Volt stark, mit denen er seine Beute lähmt. Bisher fristete der Zitteraal ein Schattendasein in einem kleinen Becken, kaum beachtet von den Besuchern. Doch jetzt soll der kuriose Elektrofisch umziehen. Der neue Kurator für das Leipziger Aquarium, Ulrich Graßl, will dem Zitteraal ein neues, geräumiges Zuhause gönnen. Dafür müssen seine zukünftigen Mitbewohner erst einmal herausgefischt werden, bevor der elektrisierende Hauptmieter einziehen kann. Hochspannung bei allen Beteiligten ... Die Doku-Serie erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Zoo Leipzig, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.