RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin In der Agonie des Anfangs USA 2016 2016-12-06 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Eine Schlammlawine spült die Überreste einer Leiche an. Bei der Toten handelt es sich um Lola Marshall, eine ehemalige Gefängnisinsassin, die in einem Heim wohnte, um dort die letzten Wochen ihrer Strafe abzusitzen. Als dringend tatverdächtig gilt ein Mann namens Kenny. Booth muss Aubrey gegenüber eingestehen, dass er Kenny aus seiner Zeit im Gefängnis kennt. Er glaubt nicht, dass dieser zu so etwas fähig wäre. Immerhin war er in Gefangenschaft der einzige, der sich auf Booth' Seite gestellt hat. Auch die Tochter der Ermordeten ist dringend tatverdächtig. Ein Motiv könnte Rache für ihre verpfuschte Kindheit sein. Unter den Mitarbeitern des Jeffersonian gibt es währenddessen noch ganz andere Probleme: Aubrey und Jessica verbringen viel Zeit miteinander, doch einen ersten Kuss hat es noch nicht gegeben, obwohl beide ihn offensichtlich gerne wollen. Zwischen Angela und Hodgins ist weiterhin Eiszeit. Und auch Bones kann sich nicht voll auf den Fall konzentrieren. Sie muss sich vor einem FBI-Komitee für den tätlichen Angriff auf einen Verdächtigen während eines Verhörs verantworten. Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) T.J. Thyne (Jack Hodgins) John Boyd (James Aubrey) Laura Spencer (Jessica Warren) Originaltitel: Bones Regie: David Grossman Drehbuch: Emily Silver Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 16