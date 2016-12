RTL NITRO 23:10 bis 01:05 Actionfilm Pathfinder - Fährte des Kriegers USA 2007 2016-12-06 02:05 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das 9. Jahrhundert: Lange vor der offiziellen Entdeckung durch Christoph Kolumbus segeln die Wikinger nach Nordamerika, um dort zu rauben und zu brandschatzen. Bei einem ihrer Beutezüge lassen die Nordmänner einen zehnjährigen Jungen zurück, der von den einheimischen Indianern gefunden wird. Trotz seiner Abstammung wird der Wikingerspross von den Indianern großgezogen und erhält den Namen 'Ghost'. 15 Jahre später kehren die Wikinger erneut zurück und richten ein Blutbad an. Auch die Zieheltern des mittlerweile erwachsenen Ghost sind unter den zahlreichen Opfern. Wutentbrannt organisiert er einen persönlichen Rachefeldzug, um das Morden seiner Blutsverwandten endlich zu stoppen und seine Zieheltern zu rächen. Während er die Krieger in eine Falle lockt, wird ihm seine eigene Herkunft bewusst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (Der Geist) Moon Bloodgood (Sternenfeuer) Russell Means (Pathfinder) Clancy Brown (Gunnar) Jay Tavare (Blackwing) Ralf Moeller (Ulfar) Kevin Loring (Jester) Originaltitel: Pathfinder Regie: Marcus Nispel Drehbuch: Laeta Kalogridis Kamera: Daniel C. Pearl Musik: Jonathan Elias Altersempfehlung: ab 18