ONE 22:20 bis 22:50 Serien Nurse Jackie Psyche, Protz und Pläne USA 2010 2016-12-06 02:05 Stereo 16:9 Jackie muss feststellen, dass ihre Tochter Grace immer irrationalere Ängste hat. Sie selbst wird von Graces Freundin Kaitlyn dabei beobachtet, wie sie im Keller Drogen snieft und muss sich vor ihr erklären. Auch im Krankenhaus muss sie aufpassen, nicht mit einer fremden PIN-Nummer am Pill-O-Matix erwischt zu werden. Dr. Cooper ist unter die 25 besten Ärzte von Manhattan gewählt worden und gibt damit überall an, was nicht nur Dr. O'Hara schrecklich aufregt. Außerdem hört er nicht auf zu twittern und brüstet sich mit seinen Followern. Als Jackie länger im Krankenhaus bleiben muss und auch Kevin nicht zu Hause sein kann, als die Mädchen kommen, muss jemand anderes gefunden werden: Eddie, der sich Jackie als Kevins Freund vorstellt. (Premiere in ONE) Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Ruby Jerins (Grace Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Alan Taylor Drehbuch: Rick Cleveland Kamera: Vanja Cernjul Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12