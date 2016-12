ONE 21:55 bis 22:20 Serien Nurse Jackie Als Gott eine Flasche an den Kopf bekam USA 2010 2016-12-06 01:40 Stereo 16:9 Live TV Merken Dr. O'Hara taucht nach einer in Clubs verbrachten Nacht völlig aufgedreht im Krankenhaus auf. Jackie hilft ihr, von Ecstasy runter zu kommen und rät ihr, sich für die Trauer um ihre Mutter Zeit zu lassen. Um die Eltern des kleinen Harry zu beruhigen, bittet Jackie die Laborantin an Dr. Cooper vorbei um die vorläufigen Testergebnisse, die negativ sind. Sie teilt sie den glücklichen Eltern mit und schickt sie nach Hause, da der ständig twitternde Dr. Cooper sich nicht um sie zu kümmern scheint. Doch dann kommt er mit dem endgültigen - positiven - Befund an. Eddie besucht die Bar von Kevin und vertieft ihre Bekanntschaft. Und Gott, der Mann von gegenüber, der sich für Gott hält und die Passanten vom Fenster aus beschimpft, bekommt eine Flasche an den Kopf und sieht den wahren Gott. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Ruby Jerins (Grace Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Paul Feig Drehbuch: Mark Hudis Kamera: Vanja Cernjul Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12