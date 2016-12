ONE 20:15 bis 21:10 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Das Band des Schweigens AUS 2013 2016-12-06 23:50 Stereo 16:9 Merken Ein paar mysteriöse Fotos rufen Miss Fisher und Dot auf den Plan. Der Besitzer eines Weinguts bittet die beiden um Hilfe, doch kaum kommen sie in der kleinen Stadt an, finden sie ihren Klienten ermordet vor. Die Einwohner zeigen sich bei ihren Nachforschungen wenig hilfsbereit und versuchen alles, um Miss Fisher aus der Stadt zu jagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy 'Dot' Williams) David Field (Sergeant Ford) Geneviève Picot (Valma Brightwell) Geoff Morrell (Bob Ryan) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Catherine Millar Drehbuch: Chris Corbett Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16