Sturm der Liebe Folge: 178 D 2006 Helen trifft sich mit Alexander zu einem Bewerbungsgespräch. Als sie Christian davon erzählt, ist dieser perplex, da er dachte, Helen würde sich eine Stelle in München suchen. Wenig später sind Werner und Alexander bei Laura eingeladen, die Christian als ihren neuen Freund offiziell in die Familie einführen will. Alexander bemüht sich um Normalität, ist aber insgeheim eifersüchtig. Als Werner zu einer Verabredung mit Barbara von Heidenberg verschwindet, stellt Alexander indiskrete Fragen über Christians Vergangenheit. Es kommt zum Streit und Laura fordert Alexander schließlich auf, zu gehen. Katharina ist entsetzt, Maxim als heruntergekommenen Landstreicher zu sehen. Als dieser überstürzt Reißaus nimmt, suchen Katharina, Alfons und Hildegard den Wald nach ihm ab. Maxim schleicht sich derweil heimlich in die Wohnung seiner Schwester... Hildegard zeigt Viola den neuen Brillantring von Alfons, will aber verschweigen, dass es keinen Lottogewinn gibt. Doch dann verplappert sie sich und erzählt schließlich Viola die ganze Wahrheit: Nicht Alfons, sondern Franz habe Violas Schulden getilgt. Aufgewühlt rennt Viola zu Franz und macht ihm unmissverständlich klar, dass sie sich nicht kaufen lässt. Später ärgert sie sich über ihr Verhalten und überrascht Franz mit einem Essen für zwei. Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Wolfgang Freundorfer (Franz Hochleitner) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Siegi Jonas Drehbuch: Anja Massoth