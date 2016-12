RTL NITRO 03:45 bis 04:35 Krimiserie Magnum Folge: 51 Das Seemannsgrab USA 1982 HDTV Live TV Merken Magnum wird von der Bardame Bridget Archer für eine ungewöhnliche Aufgabe engagiert. Er soll ihr behilflich sein, den letzten Wunsch ihres gerade verstorbenen Vaters zu erfüllen: Miles Archer wünschte sich nichts sehnlicher, als auf dem Kriegsschiff, auf dem er Dienst getan hatte und das 1941 beim Angriff der Japaner auf Pearl Harbour gesunken war, beigesetzt zu werden. Die Marine jedoch untersagt das Seemannsbegräbnis, denn Archer war wegen Schwarzmarkthandels und unerlaubten Entfernens von seinem Schiff unehrenhaft aus dem Militärdienst entlassen worden. Seine Tochter Bridget zweifelt allerdings an der Schuld ihres Vaters und bittet Magnum, die Hintergründe der damaligen Verurteilung zu recherchieren. Als der Privatdetektiv entdeckt, dass in den Fall Miles Archer offenbar Personen von allerhöchstem militärischen Rang verwickelt sind, beginnt die Sache für ihn brenzlig zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Magnum) John Hillerman (Higgins) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Larry Manetti (Orville Rick Wright) Stephen Elliott (Rear Admiral Philip Wheeler, USN) Beulah Quo (Mrs. Iko Tamura) Gilbert Green (Vic Stout) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Leo Penn Drehbuch: Alan Cassidy, Robert W. Gilmer Kamera: William F. Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

