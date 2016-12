RTL NITRO 20:15 bis 23:10 Historienfilm Gladiator USA 2000 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 180 nach Christus ist der römische Kaiser Marc Aurel am Ziel seiner Träume angelangt: In einer grausamen Schlacht reibt er dank der genialen Strategie seines Feldherren Maximus die letzten freien germanischen Stämme auf. Nun gilt es noch, einen Nachfolger zu finden, denn Marc Aurel spürt, dass er bald sterben muss. Der Kaiser favorisiert Maximus, denn er ist ein großartiger Stratege und zudem ein ehrenvoller und tapferer Kämpfer. Maximus soll nach Rom gehen und die Macht an den Senat und das Volk zurückgeben - damit wäre die alte Republik wieder hergestellt. Maximus bittet um Bedenkzeit, denn er hat zunächst andere Pläne. Nach seiner letzten siegreichen Schlacht und seit über zwei Jahren fern der Heimat möchte er endlich nach Hause zu seiner Frau und seinem Sohn. Marc Aurels machtgieriger Sohn Commodus, der zusammen mit seiner wunderschönen Schwester Lucilla mittlerweile in Germanien eingetroffen ist, hingegen rechnet selbst damit, Nachfolger und zukünftiger Herrscher über das gigantische Reich zu werden. Als Marc Aurel seinem Sohn eröffnet, dass er Maximus und nicht ihn als Nachfolger wünscht, kann Commodus die Entscheidung des Vaters nicht akzeptieren: Er erstickt den Kaiser und vertuscht erfolgreich den Mord. Commodus lässt Maximus gefangen nehmen. Lucilla, Commodus' Schwester, die ihren kleinen Sohn Lucius ohne Vater aufzog, versucht Einfluss auf ihren Bruder zu nehmen, doch dieser lässt sich nicht beirren. Lucilla und Maximus waren vor vielen Jahren in Liebe verbunden, doch die Umstände erlaubten es nicht, dass sie zusammen kamen. Commodus, der nur Maximus zu fürchten hat, befiehlt, ihn und dessen Familie zu töten. Im letzten Augenblick kann Maximus jedoch schwer verletzt entkommen. Seine Familie, die er so lange nicht gesehen hat, kann er aber nicht retten. Sie wird von Commodus' Leuten abgeschlachtet. Als Geächteter und Heimatloser gerät Maximus in Spanien in die Sklaverei und schließlich in die Gladiatorenschule des Proximo. Maximus bleibt nichts anderes übrig, als mit seinen Mitstreitern durch die römischen Provinzen zu ziehen und seine Gegner zu besiegen. Aber der große Kämpfer ist ein schlechter Gladiator. Er tötet seine Gegner so schnell, dass dem Publikum der Spaß genommen wird. Erst mit der Zeit beginnt er, sein Publikum für sich zu gewinnen, denn seine überlegene Kampftechnik setzt sich auch in der Arena immer wieder durch. Zur gleichen Zeit hat Kaiser Commodus die Gladiatorenkämpfe im römischen Circus Maximus wieder eingeführt, um das Volk bei Laune zu halten. Auch Proximos Ziel ist es, seine Gladiatoren in Rom zu präsentieren. Und eines Tages ist es soweit. Als Proximo mit seinen Männern eintrifft, ist Maximus schon eine Legende unter den Gladiatoren. Hier, in der ewigen Stadt, sieht er nun die Chance, zu Ende zu bringen, was Marcus Aurelius ihm einst aufgetragen hatte und Rache an Commodus zu nehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russell Crowe (General Maximus Decimus Meridus) Joaquin Phoenix (Kaiser Commodus) Connie Nielsen (Lucilla) Oliver Reed (Antonius Proximo) Derek Jacobi (Senator Gracchus) Richard Harris (Kaiser Marcus Aurelius) Djimon Hounsou (Juba) Originaltitel: Gladiator Regie: Ridley Scott Drehbuch: David Franzoni, John Logan, William Nicholson Kamera: John Mathieson Musik: Lisa Gerrard, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16