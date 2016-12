RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Das Attentat USA 1993 2016-12-07 12:05 Live TV Merken In Dallas findet ein Schießwettbewerb statt, bei dem Walker und Trivette erwartungsgemäß gut abschneiden. Bei der Endausscheidung treten sie unter anderem auch gegen Officer Burke aus Kansas City an. Extra zur Siegerehrung fliegt auch Senator Knox ein, für dessen Sicherheit die Texas Ranger sorgen sollen. Bevor Burke nach Kansas City kommen kann wird er von einem Verbrecher namens Valentine umgebracht. Valentine nimmt Burkes Platz ein, um während der Siegerehrung den Senator zu erschießen. Bei diesem Attentat wird er von dem ehemaligen Soldaten Mitchel unterstützt. Dieser wiederum wird von dem pensionierten Ranger Laredo Boyd gejagt, da er ihn für den Tod seines Sohnes verantwortlich macht. Das Attentat wir von Boyd vereitelt, der dabei selbst umkommt. Nun versuchen Walker und Trivette, den Drahtzieher herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard Jr. (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C. P. Parker) Floyd Westerman (Onkel Ray Firewalker) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Donald G. Thompson