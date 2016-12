RTL NITRO 09:50 bis 10:35 Krimiserie Leverage Folge: 47 Schweigegeld USA 2011 HDTV Live TV Merken Nate bekommt überraschend Besuch von seinem Jugendfreund, dem Staatsanwalt Ed Kelley. Dieser steckt mitten im Wiederwahlkampf, hat dabei jedoch einen besonders gewieften Gegner, der wiederum den PR-Profi Reed Rockwell engagiert hat und Rockwell ist kein Unschuldslamm: Um Kelley zu schaden und somit die Chancen für seinen Klienten zu erhöhen, manipuliert Rockwell Fotos von Kelley, so dass dieser in vermeintlich eindeutigen Situationen zu sehen ist. Kelley ist verzweifelt und bittet Nate um Hilfe. Das Leverage-Team schmiedet einen Plan: Sie wollen Rockwell in der Öffentlichkeit zu einem Helden aufbauschen, um ihn dann mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. Doch dies gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht, denn Rockwells Verhalten ist alles andere als heldenhaft. Egal, was Hardison, Parker, Eliot und Sophie unternehmen, Rockwell zeigt keinerlei Hilfsbereitschaft, so dass das Team bei einem fingierten Raubüberfall kurzerhand nachhelfen muss. Das dabei aufgezeichnete Video verbreitet sich rasend schnell übers Internet und macht Rockwell zum neuen Helden der Nation. Da dieser allerdings mit seiner neuen Rolle wenig anfangen kann, mimt Nate den Medienexperten und verspricht Rockwell durch Interviews und Fernsehauftritte das ganz große Geld. Doch mit dem Medieninteresse kommen auch die Probleme, denn Rockwell hütet ein dunkles Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Christian Kane (Eliot Spencer) Beth Riesgraf (Parker) Michael Gladis (Rockwell) Gary Cash (Detective #2) Originaltitel: Leverage Regie: Marc Roskin Drehbuch: Josh Schaer Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12