RTS Un 20:55 bis 22:35 Sonstiges Camping Paradis Le gendre idéal F 2015 Stereo Untertitel Merken Emma, belle métisse étudiante en médecine à 500km de chez ses parents, est enceinte de 3 mois. Elle débarque au camping paradis, où séjournent ses parents pour leur annoncer la nouvelle et par la même occasion présenter officiellement Raphaël son fiancé et père du futur bébé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Ournac (Tom Delormes) Thierry Heckendorn (André) Patrick Guérineau (Xavier) Géraldine Lapalus (Amandine) Aurélie Konaté (Aurélie) Marie Fugain (Julie) Jean-Michel Martial (Patrice Bocandé) Originaltitel: Camping Paradis Regie: Didier Albert Drehbuch: Pauline Éon, Nicolas Douay Musik: Frédéric Porte