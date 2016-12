RTS Un 10:10 bis 10:55 Sonstiges The Good Wife L'air de rien USA 2016 Merken Alicia et Cary joignent leur force pour défendre un ancien client face à une poursuite de plusieurs millions de dollars sur les droits de propriété d'une nouvelle musique. Les voisins d'Alicia ne sont pas heureux qu'un cabinet d'avocat soit ouvert dans son appartement et menacent de l'expulser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Zach Grenier (David Lee) Makenzie Vega (Grace Florrick) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Stephanie Sengupta Musik: David Buckley