RTS Deux 01:00 bis 01:40 Sonstiges À bon entendeur Micro-doudounes: ne pas se faire plumer! CH Stereo Untertitel Merken Les micro-doudounes, on en voit partout. Comment sont-elles faites - Interdit en Europe, le plumage à vif des oies est pratiqué en Chine et dans les pays de l'Est. Des labels garantissent un traitement éthique des oies et la traçabilité des duvets. Sont-ils fiables - Alternative en matière synthétique - Lesquelles tiennent le plus chaud - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Manuelle Pernoud Originaltitel: À bon entendeur