RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Mord auf dem Stundenplan D 2005 In der Toilette einer Gesamtschule wird die Leiche einer Lehrerin gefunden. Mitten in die ersten Ermittlungen hinein platzt die schreckliche Nachricht, dass Ellen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Für Sabrina ist es furchtbar schwer, sich mit der ihr neu zugeteilten Kollegin, der Kriminalkommissarin Caroline Behrens, zu arrangieren. Unter diesem Druck wird die Zusammenarbeit zu einer echten Bewährungsprobe für die beiden, die bei ihren Undercover-Ermittlingen in der Schule zunächst auf eine Mauer des Schweigens stoßen. Nach und nach jedoch gelingt es, ein ganzes Geflecht von Lügen, verletzten Gefühlen und kriminellen Machenschaften aufzudecken. Doch Sabrina wagt sich zu weit vor und provoziert die falschen Leute. Als sie brutal zusammengeschlagen wird, gelingt es Caro nur mit knapper Not, das Schlimmste zu verhüten. Trotz dieser dramatischen Wendung ist jetzt aber auch ein erste echte Annäherung und damit ein Ansatzpunkt für die weitere gemeinsame Arbeit der beiden gefunden... Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Eva Herzig (Caroline Behrens) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Martin Goeres (Jens Wahlmann) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Uli Kudicke Musik: Paul Vincent Gunia