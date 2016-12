n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Despoten: Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens GB 2015 2016-12-08 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Drei Jahre an der Macht haben ausgereicht, um Hideki Tojo zu einem der kaltblütigsten Diktatoren der Menschheitsgeschichte werden zu lassen. Von 1941 bis 1944 ist er Japans Premierminister, führt das Land im Zweiten Weltkrieg, steht an der Seite des nationalistischen Deutschen Reichs und dem faschistischen Italien und wird später wegen zahlreicher Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt. Die n-tv Dokumentation blickt zurück auf sein von Macht getriebenes Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evolution of Evil

