Sat.1 00:45 bis 01:30 Magazin News & Stories Was erwartet uns in der 4.0-Welt? Dr. Marc Beise über das Internet der Dinge D 2016 16:9 HDTV Merken Dr. Marc Beise, Leiter des Wirtschaftsressorts der Süddeutschen Zeitung, berichtet, was uns im Internet der Dinge erwartet: von Silicon Valley bis zu von der Industrie fast unberührten Flächen in Afrika. Die digital-industrielle Revolution wird die Menschen verändern, Spannungen und Umverteilungen zwischen ihnen erzeugen. Sie wird aber nicht ohne weiteres Roboter oder künstliche Intelligenz stärker machen als die menschliche Natur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: News & Stories