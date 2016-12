Sat.1 20:15 bis 22:45 Drama Die Hebamme D, A, CZ 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kostümkrimidrama mit Josefine Preuß. Die 19-jährige Gesa lässt sich 1799 im Marburger „Gebärhaus” zur Hebamme ausbilden. Professor Kilian, ein renommierter Medicus, erklärt hier angehenden Medizinern und Hebammen die Vorgänge während der Schwangerschaft und der Geburt am lebenden Objekt. Gesa verliebt sich in Dr. Clemens Heuser, den Leiter des anatomischen Instituts. Gleichzeitig hält eine Selbstmordserie die Stadt in Atem. – Düstere Romanverfilmung in starken Bildern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josefine Preuß (Gesa) Axel Milberg (Kilian) Andreas Pietschmann (Dr. Clemens Heuser) Lisa Maria Potthoff (Elgin Gottschalk) Martina Ebm (Bettina) Alicia von Rittberg (Lotte) Vladimir Burlakov (Konrad) Originaltitel: Die Hebamme Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Thorsten Wettcke Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab 12