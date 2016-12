Sat.1 19:00 bis 19:55 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2016 2016-12-06 04:45 16:9 HDTV Merken Horror für alle Erzieherinnen und Eltern: Beim Ausflug in den Streichelzoo ist eines der Kinder verschwunden. Ein anderes Kind aus der Kindergartengruppe hat gesehen, wie das kleine Mädchen mit jemandem mitgegangen ist. Sofort werden Spürhunde eingesetzt, um die Kleine so schnell wie möglich wiederzufinden. - Im Gartenhäuschen hat eine Frau einen schrecklichen Fund gemacht. In einem Rucksack hat sie eine Kasse, Geldscheine, Münzrollen und ein blutverschmiertes Messer gefunden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache