RTL Passion 00:35 bis 01:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Abschiedsschmerz D 2004 2016-12-07 06:25 Fisch will sich endlich mit ihrem Vater versöhnen. Doch sie kommt zu spät und kann nur noch seinen Tod beklagen. Voller Schuldgefühle macht sie sich an die Organisation der Beerdigung. David bringt sie auf die Idee, ein Lied für ihren toten Vater zu singen, mit dem sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen könnte. Doch das Schicksal macht Fisch einen bösen Strich durch die Rechnung. Nach ihrer Verurteilung zu lebenslänglicher Haft kehrt Ines nach Reutlitz zurück und glaubt, sich jetzt an Walter rächen zu können. Doch sie hat nicht mit der Loyalität der Frauen Walter gegenüber gerechnet. Jeannette trifft Anton wieder, den Mann, der sie ins Gefängnis gebracht hat. Sie ist fest entschlossen, sich nicht wieder auf ihn einzulassen, doch Antons Charme erweist sich als unwiderstehlich. Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Patrick Schuckmann, Uschi Hofmann, Julius Grützke, Malte Otten, Christa Reeh Musik: Karim Sebastian Elias