Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-06 Ute kann im letzten Moment verhindern, dass Eva und Till sich weiter annähern. Doch als sie Till dazu bewegen will, sie zu ihrem Termin bei der Frauenärztin zu begleiten, hat er keine Zeit. Ute verliert langsam den Mut, wird von Britta aber angetrieben, nicht aufzugeben. Während Eva bereit ist, um ihre Ehe zu kämpfen, arrangiert Ute einen nahen Moment mit Till und geht aufs Ganze... Das Wettessen zwischen KayC und Elli artet in ein handfestes Schlamm-Catchen aus, bei dem sich die Cousinen nicht nur Wackelpudding, sondern auch unangenehme Wahrheiten an den Kopf werfen. Das verfehlt seine Wirkung beim Internet-Publikum nicht. Das Ergebnis ist eindeutig: Die WG hat den Wettbewerb gewonnen. Neben dem Preisgeld hat das Ganze noch einen weiteren positiven Effekt, denn KayC und Elli konnten Dampf ablassen und ein freundschaftlicher Neubeginn der beiden scheint möglich. Bambi wird durch Andrea und Sina klar, dass das Einschalten der Polizei Sinas medizinische Karriere für immer beenden würde. Daher sagt er widerwillig zu, Stillschweigen zu wahren. Doch als Valentin fürchtet, dass sich seine Wunde entzündet hat, muss Sina erneut aktiv werden: In dem Bewusstsein, viel zu tief drinzustecken, entwendet sie schweren Herzens Antibiotika aus dem Krankenhaus. Als Bambi und Sina anlässlich eines Essens für Robert Benedikt gegenüber sitzen müssen, fällt es Bambi schwer, ruhig zu bleiben. Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns