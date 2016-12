RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Providence Lachen ist gesund USA 2001 2016-12-07 11:05 Merken Die ganze Hansen Familie ist mit den letzten Vorbereitungen für Robbies und Tinas Hochzeit beschäftigt. Viel zu früh steht Tinas verkorkste Familie vor der Tür: Ihre Mutter Nancy, die jeden fragt, ob sie nicht aussehe wie Tinas Schwester, ihre debilen Brüder Dan und Jack sowie ihr Vater Frank, der ständig Witze reißt und seine Familie damit in brüllendes Gelächter versetzt. Während die Brautparty für Tina in Carlos Werkstatt stattfindet, feiert Robbie seine Junggesellenparty im O'Neills. Als er wegen der Ringe zum Juwelier eilt, beginnen Frank, Dan und Jack, seinen Vater Jim betrunken zu machen. Robbie muss derweil entsetzt feststellen, dass der Juwelier mitsamt Ware und Geld durchgebrannt ist und kehrt ohne Ringe ins O'Neills zurück. Dort muss er mit ansehen, wie der vollkommen betrunkene Jim begeistert eine Stripperin anfeuert. Das gibt natürlich Ärger mit Syd und Joanie, die Robbie größte Vorwürfe machen. Am Tag der Hochzeit ist jeder Streit bereinigt, Robbie hat ein Paar Plastikringe besorgt und Tina sieht wunderschön aus. Dann beginnt Jim seine Rede zu halten, verliert aber den Faden und wird so aggressiv, dass er Robbie schlägt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) Originaltitel: Providence Regie: Kristoffer Tabori Drehbuch: Ann Lewis Hamilton, John Masius