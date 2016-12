RTL Passion 15:55 bis 16:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-06 21:45 Merken Als Elena von einem Kurztrip zurückkommt, kriegt sie die ganze Ablehnung der Freunde zu spüren. In der WG und auch im Vereinsheim herrscht schlechte Stimmung, und Elena beschließt, an Nikolaus mit kleinen Geschenken auf die Freunde zuzugehen. Doch sowohl Anni als auch Tuner weisen Elenas Annäherungsversuch deutlich zurück... Emily ist ihr unfreiwilliger Strip vor Paul peinlich. Als der sie auch noch mit lockeren Sprüchen provoziert, platzt Emily der Kragen, und sie schmeißt ihn raus. Doch Philip macht klar, dass seine Geduld am Ende ist: Der Wasserschaden muss endlich behoben werden, und Emily soll Paul überreden, den Job anzunehmen... Chris will sich wieder stärker auf seine politischen Aktionen konzentrieren und so auch seinen Liebeskummer wegen Sunny verdrängen. Till hilft ihm, und zwischen den beiden beginnt sich langsam eine Freundschaft zu entwickeln. Doch Chris muss feststellen: Sunny ist allgegenwärtig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten