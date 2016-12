Super RTL 10:05 bis 10:35 Trickserie WunderZunderFunkelZauber Des Kaisers neue Kleider IRL, D, DK 2003 Stereo Live TV Merken Der Kaiser ist ein Mann von Welt. Und als solcher geht er stets mit der Mode. Als eines Tages zwei Meister-Schneider an den Hof kommen und Empfehlungsschreiben von den bestangezogenen Herrschern der Welt vorweisen, entlässt der Kaiser seinen alten treuen Schneider, um die neuen Modeschöpfer ans Werk zu lassen. Die Künstler machen sich sofort an die Arbeit und stellen das feinste Gewand her, das Menschenaugen je gesehen haben. Es ist sogar so vornehm, dass nur solche Personen es sehen können, die klug sind und für ihr Amt taugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FairyTaler - the Modern Classics of Hans Christian Andersen Altersempfehlung: ab 6