Super RTL 07:00 bis 07:30 Trickserie Weihnachtsmann Junior Der große Test / Der Meteorit F 2006 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Wer wird der neue Weihnachtsmann? Diese bange Frage stellen sich nicht nur der amtierende Weihnachtsmann, die Wichtel und Beatrice, sondern auch Niklas. Nur zu gerne würde er der Nachfolger werden. Doch er muss noch eine Reihe von Tests bestehen... 2. Geschichte: Ein Meteor ist in neben dem Haus des Weihnachtsmanns gelandet. Und auf einmal ist am Nordpol alles ganz anders: Die sonst fröhlichen Wichtel laufen nur noch jammernd durch die Spielzeugfabrik, Beatrice vergisst die Post zu beantworten, der Weihnachtsmann macht keine Scherze mehr, und Niklas kann nicht begreifen, warum er unbedingt Nachfolger vom Weihnachtsmann werden will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Santapprentice Drehbuch: Jan Van Rijsselberge

