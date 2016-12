RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2012 HDTV Live TV Merken Charlies Vorschlag, gemeinsam nach Spanien zu trampen, erscheint Clara zunächst unrealistisch. Doch nach einer weiteren Standpauke von Alex denkt sie ernsthaft darüber nach, das Abenteuer zu wagen. Für wen wird sich Clara entscheiden, Charlie oder Alex? Justus nimmt Ronjas Entschuldigung über ihre gemeine Reaktion auf Justus' Song zwar an, doch die Stimmung bleibt eisig. Bei den Vorbereitungen für einen gemeinsamen Vortrag stößt Ronja Justus schließlich erneut vor den Kopf. Liz erhält einen Bescheid für die Aufnahme in die nächste Runde des Space-Camps. Noch engagierter versucht Liz zusätzlich zu guten Noten Urkunden und Auszeichnungen in außerschulischen Wettbewerben zu sammeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Till Müller-Edenborn Drehbuch: Dana Bechtle-Bechtinger Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Franz Bartzsch