Kabel1 Doku 03:45 bis 04:30 Dokumentation Megaschiffe - Giganten der Meere Bergungsschiff USNS Grasp CDN 2012 16:9 HDTV Merken Das Bergungsschiff USNS Grasp ist ein echter Tausendsassa. Sie barg bereits ein versunkenes Flugzeug, zog verunglückte Schiffe aus dem Meer an die Oberfläche und beseitigte Bauschutt, um die Öffnung eines alten Hafens zu ermöglichen. Die USNS Grasp ist eines der wenigen Schiffe der US-Navy, die so viele anspruchsvolle Aufgaben bewältigen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Ships

