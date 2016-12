Pro7 MAXX 03:55 bis 04:40 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die Höhle des Löwen CDN, USA 2001 Merken Peter Shotwell, Coach einer Highschool-Ringermannschaft, überlegt, wie er seine erfolglosen Jungs auf Trab bringen kann. Als eines Tages Ex-Sportler Jon auftaucht und Peter ein mysteriöses Medikament anbietet, lässt dieser sich auf das gefährliche Unterfangen ein und wendet es bei seinen Ringern an. Der Erfolg lässt nicht auf sich warten, und die Leistung der Sportler steigert sich enorm - allerdings geht damit eine erschreckende Persönlichkeitsveränderung einher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wesley Shipp (Peter Shotwell) Roger R. Cross (Jon) Sarah Deakins (Amanda) Noel Fisher (Brae) Larry Musser (Larry Leonard) Jeremy Guilbaut (Brent) Shawn Ashmore (Morris Shottwell) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Matthew Hastings Drehbuch: Bart Baker, Matthew Hastings Kamera: Rick Maguire Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 439 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 204 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 169 Min. Teufelsbraten

Drama

Das Erste 02:55 bis 04:25

Seit 84 Min.