Pro7 MAXX 22:15 bis 00:05 Horrorfilm The Descent 2 GB 2009 2016-12-06 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Sarah kann endlich aus dem Höhlenlabyrinth entkommen - von den fünf anderen Frauen fehlt jede Spur. Bald gerät die schwer traumatisierte Frau in den Verdacht, mit dem Verschwinden ihrer Freundinnen etwas zu tun zu haben, denn ihre Kleidung ist mit deren Blut durchtränkt. Sarah kann sich jedoch an nichts erinnern. Zusammen mit Sheriff Vaines, Deputy Rios und drei Höhlenkletterspezialisten soll sie nun zurück an den Ort des Schreckens, um nach ihren Kameradinnen zu suchen ... Schauspieler: Shauna MacDonald (Sarah Carter) Michael J. Reynolds (Ed Oswald) Natalie Jackson Mendoza (Juno) Gavan O'Herlihy (Sherrif Vaines) Douglas Hodge (Dan) Saskia Mulder (Rebecca) Josh Dallas (Greg) Originaltitel: The Descent 2 Regie: John Harris Drehbuch: James McCarthy, J Blakeson, James Watkins Kamera: Sam McCurdy Musik: David Julyan Altersempfehlung: ab 18