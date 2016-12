Pro7 MAXX 20:15 bis 22:15 Thriller The Lazarus Project USA 2008 2016-12-06 00:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Ex-Kriminelle Ben Garvey ist glücklich: Er hat eine schöne Frau, eine wunderbare Tochter und ein geregeltes Einkommen. Kurz nach Ende seiner Bewährungszeit verliert er seinen Job, gerät wenig später wieder auf die schiefe Bahn und dreht ein krummes Ding - mit fatalen Folgen, denn der Coup misslingt und Ben wird zum Tode verurteilt. Zu seiner Überraschung erwacht er jedoch nach der Injektion der Giftspritze in einer bizarren psychiatrischen Anstalt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Walker (Ben Garvey) Piper Perabo (Lisa Garvey) Brooklynn Proulx (Katie Garvey) Bob Gunton (Father Ezra) Lambert Wilson (Avery) Linda Cardellini (Julie Ingram) Tony Curran (William Reeds) Originaltitel: The Lazarus Project Regie: John Glenn Drehbuch: John Glenn, Evan Astrowsky Kamera: Jerzy Zielinski Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12