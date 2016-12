BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Schattenwelt D 1996 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Benefiz-Veranstaltung fährt Ingmar Borg angetrunken eine Obdachlose an. In grenzenloser Panik, durch diesen Unfall seine gesellschaftliche Stellung zu gefährden, tötet er sie. Er kann nicht ahnen, dass es einen Zeugen gibt: Bombadil. Während Batic den Täter in Obdachlosenkreisen vermutet und sich als verdeckter Ermittler in das Milieu begibt, konzentriert Leitmayr sein Augenmerk auf Borg. Ingmar Borg verdient mit Wohltätigkeit sein Geld. Nach einer Benefiz-Veranstaltung fährt er angetrunken eine Obdachlose an. In Panik, durch den Unfall seinen Ruf und damit seine Karriere zu ruinieren, überfährt er die Frau ein zweites Mal, diesmal tödlich. Die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr, die den Fall übernehmen, stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine hermetisch abgeschlossene Welt. Die beiden Kommissare ahnen nicht, dass es einen Zeugen gibt: "Bombadil", der gemeinsam mit Sarah, der Getöteten, auf der Straße gelebt hat. Doch Bombadil, der vom Rechtsverständnis der Gesellschaft enttäuschte, ehemalige Anwalt Dr. Bomberg, misstraut Polizei und Justiz. Er wendet sich in seinem Schmerz an den "Raben", der eine kleine, aber gut organisierte Gruppe von Obdachlosen anführt. Der "Rabe" hofft, aus Sarahs Tod Kapital schlagen zu können. Zusammen mit seinen Leuten erpresst er Borg. Borgs Freundin Michelle wird bei Fotoaufnahmen vom Raben und seiner Gruppe überfallen. Während Michelle zunehmend panisch wird, glaubt Borg immer noch, den Raben ignorieren zu können. Doch auch Batic und Leitmayr sind inzwischen auf Borg und seine mögliche Verbindung zum Obdachlosen-Milieu aufmerksam geworden. Während Batic den Täter in Obdachlosenkreisen vermutet und sich als verdeckter Ermittler ins Milieu begibt, widmet sich Leitmayr Borgs halbseidenen Geschäften. Doch dann passiert ein zweiter Mord, und alle Spuren lassen vermuten, dass nur Bombadil der Täter sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr) Bruno Ganz (Bombadil) Erwin Leder (Rabe) Michael Fitz (Carlo Menzinger) Dominic Raacke (Borg) Marion Mitterhammer (Michelle Angerer) Originaltitel: Tatort Regie: Josef Rödl Drehbuch: Joachim Masannek, Josef Rödl Kamera: Volker Tittel, Hans Jakobi, Patrick Tauss Musik: Roman Bunka Altersempfehlung: ab 12